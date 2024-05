Auto si ribalta, due feriti allo svincolo per la 76

Nuovo incidente, stavolta con ribaltamento e pauroso fuoristrada ieri a pochi minuti dalle 9 all’uscita dello svincolo Castelbellino della superstrada. Il bilancio è di quattro auto coinvolte e due feriti, fortunatamente non gravi. Davanti al bar Calamity una Fiat Panda, che stava immettendosi sulla rampa di accesso alla superstrada ha perso il controllo e si è schiantata con una Fiat Punto che proveniva dal senso opposto e si è ribaltata. Un’altra vettura, Fiat Punto anch’essa è finita contro la recinzione del bar. Ferito il 27enne, alla guida della Panda, portato in codice verde all’ospedale di Jesi e l’80enne, alla guida della Punto finita contro la recinzione del bar, trasportato con un codice di media gravità. Illesi i conducenti delle altre due auto. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Qui un comitato di residenti da anni si batte per la realizzazione di una rotatoria che, a detta del sindaco Andrea Cesaroni è al vaglio della Provincia e dell’Anas che starebbero vagliando i finanziamenti necessari con i costi che sono saliti in base al progetto iniziale.