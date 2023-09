Avis FABRIANO: primo corso formativo per dirigenti Avis Marche, Abruzzo, Umbria Dirigenti Avis di Marche, Abruzzo e Umbria si sono riuniti a Perugia per il primo corso di formazione interregionale, finanziato da Avis Nazionale, per promuovere l'attività di Avis nei territori di riferimento.