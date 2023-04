Avis, numeri da record "E vogliamo fare di più"

"Jesi e la provincia di Ancona hanno numeri record, 20mila donazioni di sangue lo scorso anno tra Jesi, Senigallia e Fabriano di cui 5mila di plasma, ma vogliamo impegnarci per fare di più. Specie ora che tutto il mondo soffre la mancanza del plasma fondamentale per realizzare farmaci emoderivati che sono salvavita e insostituibili". L’appello arriva da Casa Avis sia dai referenti territoriali che dal direttore Ast Ancona per i centri trasfusionali Giuseppe Furlò. "A causa del Covid il plasma è carente soprattutto da parte di uno dei maggiori fornitori, gli Stati Uniti – evidenzia Furlò -. Noi abbiamo numeri importanti ma siamo convinti che ognuno di noi può dare un contributo per aumentare queste donazioni. Per questo abbiamo realizzato una riorganizzazione basata sulla flessibilità con raccolte ad hoc dedicate al plasma, donazioni da svolgere anche nel pomeriggio e l’utilizzo di nuovi separatori. "Solo Jesi – spiega Bruno Dottori, coordinatore della zona Vallesina – lo scorso anno ha registrato 8.400 donazioni e oltre 2.100 di plasma poi abbiamo Filottrano, Montecarotto, Cupramontana e Cingoli che danno un grande contributo".