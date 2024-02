Avis, oggi la giornata del donatore

È in programma per oggi alle 10 all’Auditorium della Mole Vanvitelliana di Ancona la festa del donatore, giunta ormai alla 97esima edizione.

L’Amministrazione conferirà l’attestato di cittadino benemerito a quei donatori e donatrici di sangue

distinti per numero di donazioni e per anzianità di iscrizione, su segnalazione del Consiglio Direttivo dell’Avis in occasione della manifestazione per la giornata del donatore di oggi.

Le benemerenze sono di vari livelli: c’è il rame che viene conferito dopo 3 anni di iscrizione all’Avis e l’ effettuazione di almeno 6 donazioni o al compimento di 8 donazioni; largento dopo 5 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 12 donazioni oppure al compimento di 16 donazioni; l’argento dorato dopo 10 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 24 donazioni o al compimento di 36 donazioni e l’oro dopo 20 anni di iscrizione all’Avis e la effettuazione di almeno 40 donazioni o al compimento di 50 donazioni. Quindi l’oro con rubino, l’oro con smeraldo, l’oro con diamante.