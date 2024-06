Baby vandali in azione nella notte. Nel mirino parchi e cassette postali

Sono le serate "brave" e i baby vandali a finire nel mirino di residenti esasperati sia in Riviera del Conero che in Valmusone. A Sirolo l’altra notte, attorno alle 3, alcuni abitanti del centro storico sono stati svegliati di soprassalto da urla di giovani, probabilmente ubriachi, e da un rumore sordo in particolare, come se avessero lanciato dei vetri o rotto qualcosa. "Non ho avuto il coraggio di affacciarmi alla finestra ma ieri mattina ho trovato una bottiglia di spumante per strada, un contenitore dell’umido rotto e la mia cassetta delle lettere completamente ammaccata", lamenta una residente.

Sono stati allertati i carabinieri ma i colpevoli restano sconosciuti. Gli schiamazzi si sono uditi provenire fino alla spiaggia. Eppure in centro vige l’ordinanza anti movida, così come è stata ribattezzata, che pone limiti alla musica, alla somministrazione di alcol e al rumore in generale per il quieto vivere. Sarà riconfermata per tutta l’estate.

Vandali sono stati denunciati anche a Castelfidardo, ragazzini che hanno distrutto diversi giochi per bambini in uno dei parchetti di periferia, tra cui le altalene. I residenti hanno chiamato gli agenti della Municipale lamentando appunto il caos lasciato dai baby vandali anche nei giorni precedenti quando per terra c’erano bottiglie di vetro e cartacce. "Frequentano la prima media. Visto che ci sono le telecamere possono essere visionati i filmati e risalire a chi è stato, in modo tale da far pagare i danni ai genitori. Non è giusto che i bambini debbano "pagare" per la loro maleducazione", dicono.

I controlli proseguiranno intensi, così come sono sempre stati in realtà, anche a livello congiunto tra le varie forze dell’ordine. Nel contempo a Osimo proseguono i lavori proprio per implementare le attrezzature ludiche nella aree verdi della città, lavori partiti già da alcune settimane e in corso di ultimazione. Polemiche anche sul taglio dell’erba in quei parchi, da Loreto a Castelfidardo, tuttora in corso e a rilento in alcuni quartieri e anche nei cimiteri.

Silvia Santini