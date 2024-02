Bancarelle, il test trasloco: "Restiamo in Corso Garibaldi"

L’8 febbraio scade la fase sperimentale per la soluzione delle 24 bancarelle spostate da corso Mazzini su corso Garibaldi: ambulanti d’accordo per restare su quel sito e amministrazione comunale pronta a soddisfarli. "Ascolteremo la volontà dei commercianti" aveva detto a inizio anno l’assessore al commercio Angelo Eliantonio alla vigilia dell’inizio dei lavori al Mercato delle Erbe (di fatto mai iniziati). E la volontà degli ambulanti è chiara: "Non c’è un altro posto migliore di questo, le altre soluzioni che ci erano state prospettate non vanno bene – spiega uno dei 24 ‘bancarellari’ titolari di posto fisso su corso Mazzini, tra via Marsala e piazza Roma – Diciamo che la soluzione di corso Garibaldi è il danno minore perché è chiaro che noi avremmo preferito restare di là, ma visto che ci sono i lavori non si può fare altrimenti. Il primo mese di esperimento sta andando bene, i clienti sembrano apprezzare questa soluzione che va bene per i nostri affari e non solo per noi. In più le bancarelle danno vita al corso, il sabato soprattutto, qui c’è un’atmosfera molto suggestiva con tanta gente. L’amministrazione conosce il nostro punto di vista e speriamo che questa proroga sia più lunga di un mese, almeno di sei, oppure fino alla fine dell’estate, poi si farà il punto della situazione. Negozianti di corso Garibaldi scettici? È vero ce n’era qualcuno a cui non andava bene la nostra presenza, ma adesso si stanno ricredendo. Le bancarelle portano affari anche a loro. A soffrire, piuttosto, sono quelli di corso Mazzini".