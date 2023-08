Bar della Nave, stop per 7 giorni La polizia: "Covo di pregiudicati"

Il noto locale è ritrovo per pregiudicati, la polizia appone i sigilli. Secondo le indagini del commissariato fabrianese, il locale che si trova in piazzale Matteotti, il bar della Nave, era abituale ritrovo di soggetti pregiudicati anche per reati contro il patrimonio e in materia di sostanze stupefacenti. Così, ieri, il questore, Cesare Capocasa, ha emesso un provvedimento di chiusura temporanea dell’attività di somministrazione di cibi e bevande per motivi di ordine e sicurezza pubblica. E poco dopo i poliziotti hanno apposto i sigilli alle porte d’ingresso del locale. Il tutto è emerso a seguito di ripetuti controlli effettuati in vari momenti della giornata dalle volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Fabriano. La squadra amministrativa della questura di Ancona, ricevuta la segnalazione, ha effettuato una minuziosa istruttoria verificando la sussistenza degli elementi necessari per l’emissione del provvedimento di sospensione. Il bar di piazzale Matteotti dovrà restare chiuso per sette giorni e il titolare dovrà porre in essere tutte le iniziative per evitare le frequentazioni da parte dei soggetti ritenuti pericolosi. "L’attenzione del questore Cesare Capocasa resta alta nei confronti dei fenomeni che possono minare gli equilibri della sicurezza cittadina – spiegano dal commissariato fabrianese, diretto da Angelo Sebastianelli -. Le verifiche a riguardo proseguono costantemente anche traendo spunto da segnalazioni di cittadini che lamentano situazioni di degrado o di diminuita percezione di sicurezza comunque originata".