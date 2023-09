Barca anche per disabili a Senigallia: ecco la seconda Malupa

Malupa 2.0, arrivata ieri la seconda imbarcazione, sabato sarà possibile provarla nello spazio acque antistante l’Associazione Velica Senigalliese. L’unica imbarcazione al mondo accessibile a tutti era stata varata lo scorso 4 giugno al porto di Senigallia, un progetto portato avanti dall’Associazione senigalliese La Fabbrica dei Sogni e in primis dal suo presidente Marco Lorenzetti: "Malupa è stata ‘sperimentata’ durante i weekend in open day da altre 120 persone che si sono avvicinate per fare un’uscita con istruttore, salire a bordo, condurre la barca, timonare e divertirsi, tra questi i giovani con disabilità plurisensoriali della Lega del Filo d’oro di Osimo – spiega Lorenzetti - è stata premiata alla 5° edizione della Regata per la Vita (Senigallia - Falconara – Ancona) domenica 2 luglio, ha partecipato sabato 15 e domenica 16 luglio a Fano alla manifestazione "La vela che unisce" e il fine settimana successivo si è fatta conoscere agli amici dell’XMasters".

Una seconda imbarcazione è fondamentale per poter soddisfare le numerose richieste: "Tutto questo è stato possibile grazie a imprese e persone generose, che hanno creduto nel valore del progetto e continuano ad esprimere sincera amicizia ai ragazzi e alle proposte della Fabbrica dei Sogni" conclude Lorenzetti.