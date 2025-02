Barontini, Tricolori amari: argento. E’ festa per i 30 anni del PalaCasali

Sarebbe stata una domenica fantastica per la nostra atletica se fosse arrivato l’ennesimo scudetto per Simone Barontini negli 800 metri. Il mezzofondista dorico si deve accontentare invece dell’argento dietro Giovanni Lazzaro (Aeronautica) che guadagna il primo titolo assoluto in 1’47’’42 sorprendendo un po’ tutti. L’anconetano delle Fiamme Azzurre, classe 1999, padrone di casa, è secondo con 1’47’’91, terzo Tommaso Maniscalco ((Studentesca Milardi Rieti) in 1’48’’80. Fanno la gara Lazzaro e Maniscalco, più coperto Barontini che nell’ultimo giro riesce a recuperare su Maniscalco, ma non su Lazzaro che si fascia con il tricolore.

Al PalaCasali lo spettacolo non manca negli Assoluti al coperto di atletica e in una giornata storica per l’impianto dorico che festeggia un anniversario prestigioso. Da venti anni è la ‘casa’ dell’atletica italiana indoor. E’ stato festeggiato ieri infatti l’importante anniversario dei 20 anni dall’inaugurazione, alla presenza del presidente Fidal Stefano Mei, del presidente del Comitato Regionale Marche Fabio Romagnoli, dell’assessore allo sport della Regione Marche Chiara Biondi, dell’assessore agli impianti sportivi del Comune di Ancona Daniele Berardinelli e di tante personalità che hanno contribuito alla nascita e allo sviluppo dell’impianto marchigiano.

Tra gli ospiti anche il campione olimpico di Tokyo del salto in alto Gianmarco Tamberi che ha costruito i propri successi proprio al PalaCasali. Nell’ambito della cerimonia, il presidente Mei ha consegnato a quattro atleti azzurri l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica conferita dal Capo dello Stato Sergio Mattarella per i risultati ottenuti alle Olimpiadi di Parigi: il bronzo del triplo Andy Diaz e i quarti classificati dei Giochi Larissa Iapichino (lungo), Stefano Sottile (alto) e Matteo Melluzzo (staffetta 4x100).

Tornando ai risultati, oltre al secondo posto di Barontini, c’è da segnalare il rientro-show di Andrea Dallavalle che è la più bella notizia della seconda e ultima giornata degli Assoluti indoor di Ancona. Dopo quattro anni il triplista delle Fiamme Gialle torna a siglare il primato personale con 17,36 (+1 centimetro sul 17,35 di Grosseto del 2021). Che duello tra Leonardo Fabbri (Aeronautica) e Zane Weir (Fiamme Gialle). La sfida tra i pesisti azzurri vede Fabbri primo e Weir secondo.