"Basket Girl, annata difficile e salvezza incredibile"

Una annata sofferta, una salvezza però arrivata nella maniera migliore che ha cancellato in un attimo tutte le difficoltà di una stagione vissuta davvero tra mille problematiche. È passato qualche giorno dal successo nella gara 3 di playout a Roma, che è valso al Basket Girls Ancona di coach Luca Piccionne la permanenza nella seconda serie nazionale, la A2: una serie salvezza dalle mille emozioni, in cui il fattore campo è sempre saltato, con Ancona che sembrava aver gettato al vento la permanenza dopo il ko nel match interno del Palascherma, ma che poi è stata capace di violare per la seconda volta Roma. Gara 3 è stata la più equilibrata, con punteggio basso a livello agonistico altissimo come la posta in palio: le doriche hanno vinto 51-48 centrando l’obiettivo stagionale.

Un campionato dove è successo un po’ di tutto, fra cambi societari e tecnici, sia in panchina che in campo con giocatrici che se ne sono andate, altre che sono arrivate, altre ancora che hanno dovuto alzare anzitempo bandiera bianca per gravi infortuni.

"Alleno da ventiquattro anni e non avevo mai vissuto una stagione simile – sottolinea coach Piccionne – Un’annata difficilissima, conclusasi con una salvezza incredibile. Voglio ringraziare chi ha salvato una società allo sbando, uno staff coeso che non ha mai smesso di lavorare con precisione e passione e delle magnifiche ragazze che pur in mezzo ad infortuni, abbandoni, arrivi, cambiamenti, non hanno mai smesso di lavorare duramente. Possiamo dire di avere ancora una squadra di serie A2 che rappresenti Ancona, una città che ormai quattordici anni fa mi ha adottato come un figlio".

Ora inizia un nuovo e importante campionato che conduca a una stagione meno sofferta e più serena sul parquet e ancora prima fuori: la società dovrà rafforzarsi e riorganizzarsi in queste settimane prima di allestire la squadra. Squadra di cui farà parte ancora la lunga georgiana Barbakadze, nel frattempo rientrata in patria perché convocata dalla sua Nazionale: la sua partenza da Ancona è però soltanto temporanea perché l’accordo firmato con la società prevede durata biennale e dunque il pivot sarà ancora in maglia Basket Girls nel campionato di serie A2 2024-25.

a. p.