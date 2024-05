Basket Girls Ancona, dopo l’exploit fuori oggi si gioca tutto nei playout

Il Basket Girls compie l’impresa e oggi può passare un primo maggio di festa con la permanenza in serie A2. Occasione d’oro oggi alle ore 18 al PalaScherma per la squadra di coach Piccionne che battendo per la seconda volta il Basket Roma conquisterebbe la permanenza nella seconda serie nazionale al termine di una stagione dove è successo di tutto, ma che ha visto nell’ultima partita una squadra pienamente convinta di potercela fare. Decisamente meritato infatti il successo di sabato scorso a Roma del Basket Girls, che ha subito ribaltato il fattore campo favorevole alle laziali: le doriche hanno vinto 64-57 ed ora hanno una ghiotta opportunità spinte anche dall’aiuto del pubblico che mai come questa volta è chiamato ad accorrere numeroso e farsi sentire col suo tifo. Strepitosa la prestazione della francese Dinga Mbomi (foto) che ha segnato 28 punti in gara 1 con ben cinque triple e un 7/7 ai tiri liberi che ha fatto la differenza per il Basket Girls, capace di vincere una partita dove aveva avuto nella seconda parte anche 11 punti da recuperare. Arbitrano il match odierno Schena di Castellana Grotte (Bari) e Giustarini di Grosseto. In caso di sconfitta la gara 3, a quel punto decisiva, si giocherebbe di nuovo a Roma, domenica 5 maggio alle ore 18. Chi vince questa serie si salva ma chi perde non retrocede ma va al secondo turno in cui affronta la perdente dell’altra serie tra Vigarano e Torino, con la prima che ha ribaltato il fattore campo vincendo gara 1 in trasferta.

a. p.