Basket Girls, fumata bianca: arriva la francese Dinga-Mbomi

Torna in campo per la di serie A2 femminile (settima giornata di ritorno) il Basket Girls Ancona e lo fa, tempi per il tesseramento permettendo, con un nuovo acquisto: si tratta di Berengère Dinga-Mbomi, giocatrice francese di 29 anni, proveniente dal campionato slovacco dove giocava nel Piestanske Cajky, nella massima serie. Le sue cifre parlano di 6.7 punti a partita in 18.3 minuti in campionato e di 7.7 punti in 17.7 minuti in Eurocup, nelle tre partite disputate. Dinga-Mbomi è una guardia che può giocare anche da ala per le sue doti fisiche di primo livello. Prima di approdare al campionato slovacco, aveva militato in Francia, negli ultimi 4 anni nel Mondeville in seconda lega transalpina. Arriva ad Ancona per occupare il ruolo di straniera lasciato vacante dalla sfortunata Sara Boric, che un paio di settimane fa ha subito un infortunio che la lascerà fuori sino a fine della stagione: la francese ha firmato a sua volta fino alla fine del campionato di serie A2 e viene a rafforzare la squadra di coach Luca Piccionne, che rispetto a inizio stagione non ha più nemmeno Bona, Maroglio e Albanelli e che nei giorni scorsi aveva visto anche Baldetti subire un infortunio. Le pratiche per il tesseramento sono state avviate e si spera possano essere completate per far debuttare la nuova giocatrice proprio questa sera a Rovigo. In Veneto si gioca alle ì20.30 nel palasport rodigino contro una squadra che attualmente ha gli stessi punti di Ancona, 12, con cui si trova a pari punti assieme pure a Umbertide e Vicenza: il Basket Girls deve però recuperare il match di Abano Terme. Si tratta di uno scontro diretto. All’andata il Basket Girls, allora ancora allenato da Paolasini, vinse in casa 78-68. Arbitrano Rovigo-Ancona di questa sera Gallo di Monselice e Correale di San Donà di Piave.

Andrea Pongetti