Basket Girls in ripresa. Ora playout con Roma

Un’altra sconfitta, l’ennesima consecutiva, ma con una prestazione stavolta tutto sommato positiva, che lascia ben sperare in vista dei playout salvezza. Il Basket Girls Ancona ha chiuso sabato la stagione regolare di serie A2 girone B perdendo il derby contro l’unica altra marchigiana della categoria, il Matelica, che davanti al suo pubblico ha prevalso 69-52 contro la squadra di Piccionne, apparsa comunque in crescita rispetto ai ko precedenti. Miglior prestazione dal suo arrivo per la francese Dinga Mbomi, 23 punti e 9 rimbalzi. Vittoria che si è rivelata importante per il Matelica, che ha conquistato il quarto posto, e che invece non ha causato danni ad Ancona che era già sicura del dodicesimo da cui affronterà i playout per rimanere nella seconda serie nazionale. Arrivano ora le partite decisive: il Basket Girls nel primo turno del playout salvezza affronterà il Basket Roma, che nel girone A (nella post season è infatti previsto l’incrocio tra i due gruppi) ha fatto gli stessi punti delle doriche (12) ma ha ottenuto una posizione migliore (undicesima) e dunque giocherà l’eventuale bella in casa.

In caso di vittoria nella serie al meglio delle tre gare, Basket Girls salvo; in caso di sconfitta altro turno contro la perdente dell’incrocio tra Torino e Vigarano e se l’avversario fosse quest’ultimo stavolta Ancona avrebbe la bella in casa. Si inizia già sabato al PalaRinaldi di Roma con la gara 1, ritorno ad Ancona mercoledì primo maggio ed eventuale terza partita ancora nella capitale domenica 5 maggio. Due opportunità da cogliere in una stagione di sofferenza, con cambi in panchina e nel roster ma che può concludersi comunque con il mantenimento della categoria come già successo lo scorso anno, quando il Basket Girls fu costretto ai play-out dove però conquistò la salvezza nella serie contro il Cagliari.

Andrea Pongetti