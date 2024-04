Baskin, ecco le finali regionali al PalaPanzini

Domani il PalaPanzini di Senigallia ospiterà un evento di basket dove agonismo e integrazione vanno di pari passo. Quattro squadre si daranno infatti battaglia nelle finali regionali del Baskin, il basket inclusivo: si tratta di una disciplina, che sta sempre più diffondendosi anche nella nostra regione, in cui le squadre sono composte da persone di ogni genere, età e capacità, con diversamente abili e normodotati che contribuiscono allo stesso modo al risultato in campo.

Le diversità che normalmente sembrano costituire un limite insormontabile nel Baskin diventano dei punti di forza, basi sulle quali costruire un gioco tatticamente produttivo, un modello virtuoso di crescita personale e sociale prima che sportiva. Al PalaPanzini, che proprio in questi giorni si sta rinnovando con l’installazione di 925 nuove poltroncine ormai in corso di ultimazione, ci sarà il meglio delle Marche nella disciplina: la Casa di Oz Montecchio, il New Baskin Jesi Orange, il Ka Booom Baskin Pesaro e i Vichinghi Baskin Fermignano.

Le semifinali si giocano domani mattina: alle 9 Jesi contro Pesaro e alle 11 Montecchio contro Fermignano, quindi nel pomeriggio alle 15.30 la finale per il bronzo tra le perdenti del giorno precedente e alle 17.30 quella tra le vincenti, che deciderà chi sarà il campione marchigiano 2024 della disciplina. Seguiranno le premiazioni: l’intera giornata è ad ingresso gratuito e rappresenta un’occasione per gli appassionati di basket, ma non solo, per venire a contatto di uno sport inclusivo e magari – chissà – iniziare a praticarlo visto che il Baskin non pone davvero vincoli e si apre anche a chi in tarda età decide di prendere per la prima volta un pallone da basket in mano e provare a fare canestro.

A fare gli onori di casa la società organizzatrice, il Senigallia Basket 2020, nato qualche anno fa e appena qualificatosi alla semifinale dei play-off della Divisione Regionale 1 (ex serie D) di basket: il 2020 ha pure una squadra di Baskin che in questo periodo ha ripreso ad allenarsi e sarà al via nel prossimo campionato regionale, col sogno di raggiungere le Final Four nella prossima stagione.

Andrea Pongetti