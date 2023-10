"Basta esalazioni": è mobilitazione

"Basta esalazioni!". Lo hanno gridato cittadini e associazioni ambientaliste, ieri pomeriggio, radunati in piazza Fratelli Bandiera, di fronte all’ex Mercato coperto di via Bixio, nel cuore della città. "Ripetuti episodi di esalazioni industriali e potenzialmente nocive stanno sempre più compromettendo la qualità della vita di questo vasto territorio da troppo sacrificato sull’altare del profitto e di interessi consolidati - hanno detto gli organizzatori -. Nonostante le tante segnalazioni di parte della popolazione e il malcontento diffuso le uniche risposte sono immobilismo, in specie degli Enti e delle Istituzioni, e negazionismo. È necessario rimettere al centro le tante questioni ambientali, sanitarie e d’insicurezza rimaste inevase e invisibili, parlarne tutti insieme, dare espressione alla protesta e rilanciare la mobilitazione e partecipazione". Hanno preso parte alla mobilitazione anche alcuni commercianti, che hanno chiuso in anticipo la loro attività. L’evento è stato promosso dal Comitato Mal’aria, dal Laboratorio Falkatraz - ex Csa Kontatto e dall’Ondaverde Odv. Erano presenti oltre 100 persone, che hanno chiesto interventi immediati agli organi competenti per vivere in una città più salubre.