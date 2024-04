Basta vittime e infortuni, canta il rock

"Safe Work Rock": quando il rock diventa un antidoto a favore della sicurezza sui luoghi di lavoro. Opra Marche, con il patrocinio del Comune di Ancona, hanno organizzato per domenica prossima, 28 aprile, una giornata evento dove sarà la musica al servizio di una buona causa. Sul palco, domenica sera, il ritorno della nota band falconarese dei Kurnalcool. La data scelta per l’evento è un simbolo: il 28 aprile ricorre la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e l’Organismo paritetico regionale per il comparto dell’artigianato delle Marche (OPRAMarche), all’interno delle attività di promozione e diffusione della cultura della prevenzione in questo campo, ha organizzato il primo evento rock dedicato alla sicurezza sul lavoro: un grande evento al centro di Ancona con la collaborazione di Rock ‘N’ Safe.

"Non si parlerà più – ha spiegato la coordinatrice di OPRAM, Martina Focanti – solo di numeri di infortuni e di morti sul lavoro. Con questa iniziativa si vogliono accompagnare lavoratrici, lavoratori, giovani e tutti i cittadini alla radice del concetto di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, con l’obiettivo di invitare a riflettere sulle corrette abitudini e procedure da applicare ogni giorno".

Per la sicurezza sul lavoro servono anche controlli. Nei primi due mesi del 2024 le denunce di infortunio nelle Marche sono state 2487 (2434 nello stesso periodo del 2023): "Opram nel 2023 ha effettuato ben 1700 accessi nelle aziende della regione – ha detto Loredana Longhin di Opra Marche e membro della segreteria regionale della Cgil – ma per aumentare la sicurezza sul lavoro serve altro, un cambio culturale e tanta formazione. Con questo evento speriamo di arrivare di più ai giovani".

Presente all’incontro anche Angelo Eliantonio, assessore alle attività produttive ma anche ai grandi eventi: "Si tratta della prima edizione, ma sono convinto che ne seguiranno altre – ha detto Eliantonio – Un appuntamento che serve per tanti motivi, dalla consapevolezza del tema annoso della sicurezza sul lavoro e alla conoscenza di Opram alla possibilità di organizzare un bell’evento". L’appuntamento per tutti è in piazza Roma, dalle 17 alle 23,30. L’evento è a ingresso libero.

Si comincerà alle 17 con le scuole musicali, A. Gugliormella e Sonavox, Lotus Tribute band Elisa e Florilegio. Si proseguirà alle 20 con Rock ‘N’ Safe, e, per finire, alle 21,30 si esibiranno i Kurnalcool. Lo show sarà trasmesso in diretta streaming, mentre la piazza sarà animata anche da stand gastronomici con street food e birre artigianali. Nel gazebo dedicato alle informazioni, inoltre, un artista dipingerà una serie di acquerelli legati al tema della prevenzione della salute e della sicurezza.