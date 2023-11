Bcc Filottrano, assegnate 69 borse

La Bcc Filottrano ha presentato il bilancio di coerenza 2022 al teatro la Nuova Fenice di Osimo. Ogni anno l’istituto, guidato dal presidente Paolo Santoni e dal direttore Samuele Ubertini, si premura di informare i soci e i clienti. Nel 2022 sono stati erogati in beneficenza 40mila e 770 euro, oltre il 50 per cento in più rispetto al 2021. La Banca di Filottrano per ogni 100 euro di risparmio raccolto nel territorio ne ha impiegati 66. Di questi, almeno il 95 per cento è diventato credito all’economia reale della comunità. Quest’anno sono state assegnate 69 borse di studio per un importo di 26mila e 500 euro.