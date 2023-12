Bcc tra le aziende al top per la qualità del lavoro

La Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese certificata tra le migliori aziende in cui lavorare (best workplaces). La certificazione è arrivata da un’indagine sul clima aziendale di una delle più importanti società di ricerca e consulenza organizzativa, Great place to work, che da quarant’anni analizza ambienti di lavoro. "Il risultato ci conforta – dice Maurizio Maldera, direttore risorse umane della Bcc –, in quanto pensiamo di svolgere il nostro compito di cooperativa al servizio del territorio, offrendo a soci e clienti un servizio di qualità, ma anche opportunità di lavoro a tante persone e tanti giovani".