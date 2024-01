Befana, il maltempo rovina la festa. Ecco conferme e disdette per oggi

E’ un’Epifania per grandi e bambini quella in programma nelle piazze e nei teatri oggi. A Osimo le Befane arrivano in piazza alle 16 mentre proprio per la giornata di festa al teatro La Nuova Fenice va in scena alle 17 "La rosa incantata - La leggenda di Bella e la Bestia" a cura di Giacomo Moresi, un viaggio fantastico nella favola.

A Loreto il concerto della banda musicale "Città di Loreto" diretta dal maestro Stefano Crucianelli, quest’anno al centro di formazione Aviation english dell’aeronautica alle 21, è sicuramente uno dei modi migliori per concludere le festività natalizie. L’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria. In centro invece al via la 15esima edizione della Festa della Befana: alle 15.30 sfilata delle befane per le vie del centro della città mariana con animazione del gruppo folkloristico "Li matti de Montecò" e alle 16.30 canti e balli tradizionali presentati dalla Compagnia Arcobaleno con distribuzione di dolciumi per tutti. Gli eventi sarebbero tutti confermati nonostante il maltempo che ad Ancona ha fatto annullare già ieri lo spettacolo della Befana previsto in piazza Roma. Appuntamento con la Befana anche nei borghi, dove, dalle 15.30 alle 19.30, giungerà l’autobus storico con la vecchina a bordo che effettuerà il giro delle frazioni. Le tappe saranno, nell’ordine, Varano, Massignano, Candia e Sappanico. Dolcetti, animazione e giochi per tutti i bambini

A Camerano alle 16 in piazza Roma al via l’evento "Arriva la Befana" che prevede la presenza della Befana per donare dolciumi ai bambini. Dalle 16 fino alle 19.30 terza e ultima rappresentazione del presepe vivente in tutta la città e raffigurazione della Natività all’interno della Grotta Ricotti. L’ingresso al presepe è situato nella zona del centro storico, all’incrocio tra le vie San Francesco e Sant’Apollinare, e prevede un’offerta minima che sarà devoluta in beneficenza per le nuove iniziative e attività del Centro Giovanile di Camerano. Dalle 16 alle 19 sarà possibile visionare ad ingresso libero la sesta mostra di arte presepiale a cura del Gruppo Amici del Presepe nella chiesa di Santa Faustina. Sempre a causa delle previsioni particolarmente avverse che potrebbero danneggiare le apparecchiature elettroniche, è rinviato a data da destinarsi lo spettacolo di danza aerea in programma a cura della scuola e compagnia di acrobatica aerea Revolé e il concerto del Ten’s clebration group.