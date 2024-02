Bello visita la Caritas:: "Siete straordinari"

Si è svolta ieri mattina la visita istituzionale alla Fondazione Caritas Senigallia, del presidente del Consiglio comunale Massimo Bello. "Ho potuto conoscere da vicino una realtà importante e straordinaria che c’è nel nostro territorio, che si occupa di criticità e situazioni che coinvolgono famiglie e persone – ha detto Bello - La Caritas dà risposte concrete alle esigenze sociali, con un’assistenza puntuale e organizzata. L’importanza dei loro interventi si vede quotidianamente". Tante le iniziative messe in campo tra cui il centro d’ascolto e di prima accoglienza di poveri e migranti, l’ambulatorio solidale Maundodé per le persone in difficoltà, ma anche il magazzino Rikrea per dare una seconda vita a mobili e abbigliamento, l’ortofrutta per dare dignità e autonomia alle persone in difficoltà. Di solidale c’è anche la falegnameria. Il centro di accoglienza di piazzale della Vittoria da sempre in prima linea come la Caritas che anche durante l’alluvione si è prodigata per assistere gli alluvionati rimasti senza una casa.