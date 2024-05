Berardinelli accusa un malore. Arriva l’ambulanza ma lui riesce ad andare a casa

Attimi di paura ieri in consiglio comunale quando l’assessore al Turismo Daniele Berardinelli si è sentito poco bene e ha dovuto abbandonare i lavori. E’ stata prontamente chiamata un’ambulanza ma alla fine Berardinelli è riuscito ad allontanarsi in autonomia da Palazzo del Popolo raggiungendo la propria abitazione senza conseguenze. E’ stata poi approvata la mozione presentata dal Consigliere Francesco Andreani (Ripartiamo dai Giovani) per la realizzazione di un centro per il riuso. Mozione che, nel contenuto, venne già votata all’unanimità nel 2018 a seguito di una iniziativa dei consiglieri Andrea Quattrini, Daniela Diomedi, Francesco Prosperi e Maria Ausilia Gambacorta. "Ripartiamo dai Giovani è molto sensibile al rispetto dell’ambiente e vuole cercare di portare Ancona ad essere una città attenta a queste tematiche.

Purtroppo, negli anni, la città è rimasta un po’ indietro su questo fronte considerando che, nella sola provincia di Ancona, sono ben 11 i centri del riuso, di cui nessuno nel nostro comune. E’ importante che la città si adoperi per incentivare la solidarietà sociale e alimentare la cultura del riuso e non dello scarto" ha affermat Andreani. La mozione chiede al sindaco e agli assessori competenti di realizzare il Centro nei pressi di uno dei due CentrAmbiente, quindi o alle Palombare o a Posatora. Obiettivo contrastare e superare la cultura dell’usa e getta, sostenere la diffusione di una cultura del riuso, prolungare il ciclo di vita degli oggetti. Il progetto si pone nell’ottica di sensibilizzare il cittadino a non sprecare e a condividere ciò che non utilizza più e a mettere in pratica un’azione di vera economia circolare.