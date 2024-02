Biglietti disponibili per palchi e gallerie

"Peter Pan - Il Musical" va in scena sabato sera (ore 20.45) e domenica pomeriggio (ore 16.30) al Teatro delle Muse di Ancona. La biglietteria è aperta oggi e venerdì dalle ore 10 alle 13.30 e dalle ore 17.30 alle 19.30; sabato dalle ore 10 alle 13.30 e a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo; domenica apertura da da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Biglietti on-line disponibili sul sito www.vivaticket.com. Per sabato sono a disposizione biglietti per le tre gallerie e i tre ordini di palchi (prezzi da 51 a 16,80 euro); per domenica solo biglietti per i palchi del primo e del secondo ordine, con prezzi di 51 e 38 euro. Per info: 07152525 e biglietteria@teatrodellemuse.org.