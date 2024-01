"Biglietto unico per musei civici e grotte di Frasassi"

Via libera all’accordo tra il Comune di Fabriano e il Consorzio Frasassi per il biglietto unico. A renderlo noto è l’assessore al turismo Andrea Giombi (in foto). "Nella ultima giunta abbiamo rinnovato l’accordo di promozione congiunta tra i musei civici comunali raccolti nel biglietto unico e l’ingresso alle Grotte di Frasassi. Un atto importante – dice – che denota la volontà di promuovere in sinergia il nostro splendido territorio, che offre opportunità e risorse affascinanti". Le Grotte di Frasassi con oltre 298mila visitatori nel 2023 hanno battuto il record di presenze degli ultimi vent’anni e si sono confermate tra i siti naturalistici più amati e visitati d’Italia. A questi numeri vanno aggiunte le visite ai musei e ai siti d’arte del territorio: 84mila al Santuario Madonna di Frasassi, più noto come Tempio del Valadier, e 53.200 ai Musei di Genga e San Vittore, per un numero totale di 435.200 presenze registrate nell’area Frasassi nel 2023. "L’accordo è stato approvato alle stesse modalità e condizioni precedenti stabilite per l’anno scorso. Comune di Fabriano e Consorzio Frasassi – conclude Giombi – hanno infatti avviato in passato i rapporti di collaborazione per valorizzare le rispettive offerte turistiche e gli ambiti territoriali di riferimento, ricchi di peculiarità ed eccellenze storiche, culturali, paesaggistiche e ambientali, con delle positive ricadute nel territorio pure in termini d’afflusso di visitatori".