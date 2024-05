Bilancio In cassa spuntano 4 milioni di euro

Recuperate risorse per 4 milioni di euro dalla variazione di bilancio approvata ieri dalla Giunta. Verrà così modificato anche il Piano triennale delle opere pubbliche. I 4 milioni provengono per circa il 40% dalle Partecipate e per il resto sono determinate da un’operazione di efficientamento derivante da un lato dal monitoraggio dell’attività di gestione delle diverse direzioni dell’Ente, dall’altro dagli avanzi rilevati con l’approvazione del rendiconto 2023. In termini di entrate tributarie, nel 2023 sono stati riscossi 600mila euro in più rispetto alla previsione. Sono stati inoltre rinegoziati i mutui e quelli accesi ma non ancora utilizzati nell’avanzamento dei lavori hanno fatto maturare interessi attivi nel 2024 per un importo stimato di 400mila euro. Sul fronte delle uscite, dalla variazione approvata si evincono: l’incremento delle attività dell’area Cultura per oltre 100mila euro; manutenzioni ordinarie relative a lavori pubblici, verde e spiagge per circa 900mila euro; risorse per il trasporto pubblico aggiuntivo (a carico del Comune e non della Regione), comprese le navette estive di Portonovo e dei principali eventi per 450mila euro; la copertura per la gara di appalto per le mense scolastiche, il potenziamento dei nidi e il servizio dei centri estivi per oltre 1,1 milioni di euro; l’aggiunta di circa 250mila euro per turismo, borghi e partecipazione democratica; 50mila euro per le Politiche Giovanili e 40mila euro per il bonus nascite del secondo semestre 2024. Per quanto riguarda infine lo sport, l’Amministrazione continua a garantire con un supporto complessivo annuale di 50mila euro il supporto alle società sportive che organizzano tornei e gare di campionati ufficiali sul territorio."Non è solo una variazione ma un vero e proprio completamento del bilancio di previsione 2024 – sottolinea l’assessore Zinni – questa cifra se aggiunta alla precedente variazione di bilancio di circa 1 milione inizia a farci riallineare alla spesa corrente disponibile degli anni precedenti. Infatti quest’anno abbiamo avuto costi maggiorati per 5 milioni e mezzo, in parte dovuti alla rinegoziazione di mutui della precedente amministrazione, e questo ha portato difficoltà iniziali. Riguardo le critiche da parte dell’opposizione sugli utili delle Partecipate, ricordo che questi sono stati concordati con la governance e non incidono in alcun modo sull’attività ordinaria e programmata delle aziende".

Riguardo le opere pubbliche, i 2,7 milioni di euro di avanzo disponibile nei fondi frana saranno impiegati per la messa in sicurezza e la riqualificazione di Villa Colonnelli, la realizzazione di un’area verde e parcheggi nella zona della ex scuola Benincasa, opere di manutenzione delle infrastrutture stradali, manutenzione straordinaria del cimitero di Posatora e la realizzazione di un parcheggio in via Flaminia nell’area di partenza della ciclabile. L’avanzo relativo al Centro storico, pari a circa 420mila euro, sarà dedicato a vari interventi, il più consistente dei quali riguarda la Torre civica della Prefettura. La somma a disposizione sul fronte dei mutui ammonta a 1,5 milioni di euro, avanzo generato dalla riconfigurazione di vecchi mutui già accesi. Di questi, 1,3 milioni sono destinati alla riqualificazione di piazza delle Repubblica, ingresso porto, Portella Santa Maria, e 200mila euro alla riqualificazione architettonica della galleria del Risorgimento.