Bilancio rivisto per oltre due milioni

Via libera del consiglio comunale al rendiconto 2023 e alla revisione di bilancio per 2 milioni e 648 mila euro. Un gruzzolo importante pari a 588.900 euro è stato destinato al cofinanziamento per la frana a Moscano "per stabilizzare e ripristinare una delle zone più critiche del territorio, garantendo sicurezza e prevenendo ulteriori danni" spiegano dal Comune. Interventi importanti riguardano la pubblica istruzione con 448mila euro "per supportare il servizio mensa scolastica e la manutenzione dei mezzi di trasporto scolastico, garantendo la qualità dell’educazione". Per il servizio cultura: "456.000 impiegati per promuovere politiche culturali e turistiche, oltre a sostenere eventi culturali e la gestione delle strutture museali e teatrali". Per i servizi sociali " 231mila euro destinati a supportare i centri estivi, migliorare le politiche giovanili e rispondere alle esigenze sociali tramite trasferimenti all’Ambito". Bune notizie anche sul fronte recupero crediti: "Incremento di 800mila euro delle entrate tributarie e di 700mila di quelle extratributarie, derivanti dalla politica di entrata intrapresa dall’Amministrazione comunale e dal controllo degli insoluti da parte degli utenti".