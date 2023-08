Bilancio, scontro aperto tra Giacanella e dem

Dai conti dell’Ente ad un altro piccato botta e risposta tra il Pd e l’assessore Marco Giacanella. Dopo l’uscita del ‘titolare’ del Bilancio, che ha addossato al centrosinistra le principali responsabilità circa la situazione debitoria del Comune, sono i dem a caricare: "Che Giacanella risponda delle politiche che sta gestendo – dicono -. Che un giovane parli del passato piuttosto che del futuro è triste. Prendiamo atto che Giacanella sa osannare solo se stesso. Pensi ad amministrare e si occupi del suo fare politica. Nella passata consiliatura si è dimesso per la sua carriera, oggi si ripresenta pieno di livore nei confronti del centrosinistra, pensi alla politica come servizio, invece di dimostrare i muscoli di una destra che si crede sempre in campagna elettorale. Sono trascorsi tanti anni dai fatti che denuncia l’assessore, se ancora ha bisogno di riferirsi a ciò dimostra poco talento. Pensi a gestire la valanga di risorse del Pnrr, che un tempo non c’erano. Se la smetta di fare il vecchio brontolone e dimostri di essere in grado di amministrare".

Al vetriolo la replica: "La risposta del Pd è inadeguata – esordisce l’assessore -. Nulla di quello che hanno scritto smentisce la ricostruzione da me fatta e l’individuazione delle cause dell’aumento esponenziale delle rate di mutui che oggi colpisce la città e delle difficoltà di amministrare con risorse risicate. Non parlo mai con livore e mai mi sono permesso di tirare in ballo fatti personali, a differenza loro: una caduta di stile. La mia è una analisi della situazione finanziaria dell’Ente da quando è amministrato dal centrodestra. È chiaro che la disponibilità economica incide in maniera rilevante sulla capacità di programmazione e realizzazione di opere o iniziative". Giacanella rivendica gli oltre 36 milioni intercettati dalla Giunta Signorini. "Quando si tratta di ottenere le risorse, sappiamo farlo" chiude.