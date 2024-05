Bisarca a fuoco, auto distrutte. Scoppia un rogo, l’autista si salva. Paralizzato il traffico della città

A Torrette le persone sono rimaste col fiato sospeso per diversi minuti. Ma soprattutto con il naso all’insù, per capire la provenienza di quella fitta colonna di fumo che, ieri mattina, ha tinto di nero il cielo terso. L’hanno vista e fotografata anche dal mare, tanto era alta e minacciosa. E l’apprensione è presto aumentata quando sono stati avvertiti, indistintamente, degli scoppi da paura. "È successo qualcosa di grave", mormoravano i clienti di un bar del quartiere. Si è scoperto poco dopo l’accaduto. E ovvero intorno alle 10.50, nel momento in cui i vigili del fuoco hanno iniziato a raggiungere la Variante alla Strada Statale 16 per uno spaventoso incendio che ha divorato una bisarca e almeno quattro delle autovetture trasportate. Le buone notizie. Le prime: il conducente straniero è rimasto pressoché illeso. Come lui, anche quelli degli altri veicoli che si trovavano a transitare nell’affollato tratto di collegamento tra Falconara, l’ospedale e la Baraccola. La seconda: l’autista, che stava viaggiando da nord a sud, ha avuto una prontezza di riflessi tale da accostare il mezzo pesante sulla corsia d’emergenza, non appena il motore ha iniziato a bruciare. Di lì a niente, infatti, le fiamme hanno investito prima la motrice e poi il "carello" a due piani sul quale vengono posizionate le macchine. "Un inferno", ha raccontato un testimone al Carlino. Tra fuoco, boati per l’esplosione degli pneumatici e pezzi di carrozzeria che saltavano via. C’è voluto un gran lavoro da parte dei pompieri, accorsi dal Comando di Ancona con due autobotti e un’auto di servizio per domare il rogo, con acqua e liquidi schiumogeni, e successivamente nel mettere in sicurezza l’area. Sul posto anche la Polizia stradale e locale per disciplinare la viabilità, in quanto nel frattempo è cominciata un’altra partita complessa: quella del traffico. Un calvario assoluto per centinaia di persone perché nell’ora successiva (abbondante) la Variante alla Statale 16 è stata chiusa in entrambe le direzioni. Una paralisi alla viabilità nell’orario di punta e fino alla regolare riapertura delle 12.30. Nel mezzo, chi proveniva da Ancona (zona Baraccola) è stato obbligato ad uscire allo svincolo per Torrette-Ospedale. Sorte differente, invece, per chi da Torrette voleva raggiungere la Variante ed è stato dirottato invece a sinistra verso la Baraccola. Le ultime difficoltà, infine, per chi viaggiava da Falconara ed era diretto ad Ancona, che si è trovato costretto a fare inversione per poi dirigersi sulla viabilità comunale per raggiungere il capoluogo. Senza trascurare, poi, che il rogo si è verificato non troppo distante dal cantiere dove sono in corso i lavori di raddoppio della Variante stessa, con una difficoltà in più per gli operai. Insomma, mattinata da dimenticare.