Blitz a Caserta, la Primavera concede il bis

Seconda vittoria consecutiva dell’Ancona, che espugna Caserta imponendosi per 2-0. Biancorossi bravi da subito a interpretare la gara con una prima mezzora ad alta intensità. Al 35’ l’episodio chiave del match: dopo una mischia in area, Wade Papa allunga il piede e calcia in porta, Borrelli intercetta con la mano, l’arbitro decreta il penalty ed espelle il giocatore della Casertana. Dal dischetto Useini non fallisce l’appuntamento col gol che vale il vantaggio. Nella ripresa è ancora l’Ancona a creare di più e a trovare allo scadere con Mazzoni il raddoppio con un gran tiro da posizione defilata. La squadra osserverà il turno di sosta, prima di rientrare in campo con la Recanatese al Dorico il 24 febbraio. Il commento di mister Tumiatti: "È importante a questo punto della stagione farsi trovare pronti. I ragazzi hanno dimostrato maturità, compattezza unione".