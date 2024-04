Blitz della Biagio Nazzaro in casa del S. Orso

S.ORSO

0

BIAGIO

1

S.ORSO: Palazzi, Vitali (25’ st Ferri), Tonucci, De Angelis, Fontana (32’ st Donati), Mattioli, Saurro (32’ st Tanfani), Bastianoni, Riberti (20’ st Iennaco), Muratori, Luchetti. All.Fulgini.

BIAGIO NAZZARO: Minardi, Cecchetti, Guerri, Carboni, Ortolani, Cardinali, Borocci (40’ st Brocani), Petoku, Canulli (29’ st Terranova), Parasecoli (15’ st Agostinelli), Montagnoli (30’ st Severini). All. Trillini.

Arbitro: Fiermonte di Macerata.

Rete: 27’ pt Montagnoli (rig.).

Blitz vincente della Biagio Nazzaro che espugna il Montesi arrivando così a un solo punto dal quarto posto occupato proprio dal S.Orso. Ci provano subito i locali con Saurro (fuori), poi la Biagio esce fuori trovando il vantaggio poco prima della mezz’ora per una trattenuta in area dei padroni di casa. Montagnoli dagli undici metri non sbaglia. Nella ripresa sfiora il pari il S.Orso con Riberti, poi Canulli potrebbe chiudere la sfida, ma non riesce a trovare il raddoppio. Ai rossoblu però basta il rigore di Montagnoli per prendersi i tre punti.