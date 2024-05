Blitz in centro, doppio arresto per droga

Vedono i carabinieri e cercano di sbarazzarsi della cocaina: arrestati in pieno centro un 43enne e un 25enne. I carabinieri della compagnia di Jesi, in collaborazione con il personale della polizia locale, sabato hanno arrestato i due uomini per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Uno dei due è stato condannato ieri e sottoposto all’obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, ma entrambi sono stati rimessi in libertà. Nel primo pomeriggio, lungo via XX Settembre, i militari dell’aliquota radiomobile hanno notato due uomini appartarsi dietro uno delle auto parcheggiate. Non appena gli si sono avvicinati, uno di loro si è sbarazzato di un involucro che conteneva 0,77 grammi di cocaina. Così è scattata la perquisizione personale dei due: nelle tasche dei pantaloni indossati dal soggetto che deteneva la cocaina, un 43enne straniero, i militari hanno trovato oltre 300 euro in contanti, in banconote di piccolo taglio. Nell’abitacolo della sua auto i carabinieri hanno trovato 1,71 grammi di hashish. La perquisizione a carico del più giovane, un 25enne di origine straniera da anni residente in Italia, ha dato invece un esito negativo. A questo punto, rendendosi necessario effettuare ulteriori approfondimenti, è stato richiesto il supporto degli agenti della polizia locale di Jesi. I due sono stati quindi accompagnati in caserma. Il 43enne si mostrava reticente nel fornire indicazioni sulla sua abitazione e ipotizzato che tra i due potesse esserci un legame di amicizia, i carabinieri hanno deciso di fare allontanare il 25enne. Lo hanno, però, seguito, fino a quando non ha raggiunto una casa, che si trova in un Comune appena fuori Jesi. Quindi vi hanno fatto accesso e hanno così trovato le altre dosi. In particolare, hanno sequestrato sedici dosi di cocaina, del peso complessivo di 15 grammi, e due di hashish (10 grammi), oltre a un bilancino elettronico di precisione e ritagli di buste in cellophane dello stesso tipo utilizzato per il confezionamento delle dosi di cocaina. Sequestrato il tutto, i due sono stati tratti in arresto. Ieri, il giudice del tribunale di Ancona ha convalidato gli arresti e a carico del 43enne ha applicato la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Quest’ultimo, a seguito di giudizio con rito abbreviato, è stato quindi condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione. Il 25enne è stato messo in libertà in attesa di processo ordinario.