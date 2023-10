Blitz in palestre e ambulatori. Ma nessuna irregolarità

Nessuna irregolarità è stata riscontrata dai carabinieri del Nas nelle Marche dove sono stati effettuati controlli mirati presso centri e associazioni sportive, palestre, piscine e ambulatori al fine di garantire il rispetto della normativa vigente in merito al rilascio di certificati medici per l’attività sportiva. Il tutto nell’ambito di un servizio coordinato disposto nella seconda metà di settembre nel Centro Italia. Nelle Marche sono state controllate complessivamente 5 palestre e 12 studi medici abilitati al rilascio delle certificazioni medicosportive. In particolare, le palestre controllate sono tutte della provincia di Ancona, dove sono stati vagliati anche 6 studi medici. Ma, appunto, non sono state riscontrate irregolarità. Gli accertamenti hanno riguardato l’idoneità dei frequentatori degli impianti sportivi, l’adeguatezza generale delle strutture e l’eventuale presenza di locali adibiti a studio medico in assenza delle previste comunicazioni alle Autorità competenti; la presenza, regolare manutenzione e revisione del Dae; l’adozione di misure protettive e preventive connesse ai rischi per la presenza della legionella.