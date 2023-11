Blitz nel bazar della droga. Arrestato pusher 25enne

Un bazar della droga in casa: arrestato un perugino di 25 anni. Le manette ai polsi del giovane umbro sono scattate due giorni fa. A stringergli i braccialetti ai polsi, sono stati i militari della sezione operativa e radiomobile della Compagnia carabinieri di Ancona, coadiuvati dal personale della squadra cinofili del pronto impiego della Guardia di finanza. Cani e uomini come segugi. A dire il vero, pare che l’attività antidroga andasse avanti da diverso tempo, con appostamenti e pedinamenti, attente operazioni di controllo e di osservazione in città. Quando i militari in borghese hanno deciso di entrare in azione, giovedì, l’hanno fatto con cautela e decisione. Si sono avvicinati al giovane, hanno estratto il distintivo e il perugino non ci ha capito più niente. Il 25enne ha provato in tutti i modi a disfarsi della droga che aveva addosso. Gli investigatori, dopo averlo identificato, hanno deciso di perquisire l’abitazione. Dentro casa, secondo indiscrezioni, c’erano 130 grammi di stupefacente, suddivisi in circa 79 grammi (in diversi pezzi) di hashish, circa 50 grammi di cocaina, in parte già confezionata in 8 dosi termosaldate e 0.30 grammi di marijuana. In più, tanti soldi: 300euro in contanti divisi in banconote di piccolo taglio, bilancino e coltelli intrisi del bianco della droga. Per il 25enne, ora, sono guai seri. È stato arrestato (ai domiciliari) e portato al comando provinciale dei carabinieri per ulteriori accertamenti.

Nicolò Moricci