Blues a Cupramontana La Giles Robson Band per infiammare la piazza

"Il miglior armonicista della scena blues di oggi". Così The Daily Express ha definito Giles Robson, protagonista del ‘San Severino Blues Marche Festival’, giunto alla sua trentaduesima edizione. La rassegna questa sera (ore 21.30, ingresso libero) fa tappa a Cupramontana, grazie all’Amministrazione comunale e alla Pro Cupra. Sarà piazza Cavour a ospitare il concerto della Giles Robson Band. Un evento d’eccezione, data la caratura artistica del leader. Basti dire che Robson ha vinto il Blues Music Award di Memphis 2019 con l’album ‘Journey to the heart of the Blues’, firmato insieme a Joe Louis Walker e Bruce Katz, diventando, dopo Eric Clapton e Peter Green, il terzo dei soli tre artisti britannici premiati dai Grammy. Non stupiscono quindi i giudizi che la stampa specializzata e i suoi colleghi hanno espresso su di lui. "Il Joe Bonamassa dell’armonica blues", ha scritto Musicopolis."Un talento fenomenale" per Blues Revue. "Una stella in ascesa... la sua creatività non conosce limiti" per Mike Vernon, produttore di Eric Clapton. "Giles Robson è un grande suonatore di armoniche", ha dichiarato Sugar Blue, altra star dello strumento. Sempre nel 2019 Giles Robson ha pubblicato l’album ‘Don’t Give Up On The Blues’, con il quale ha scalato le classifiche di settore e ha continuato a suonare dal vivo in quindici paesi, dagli Stati Uniti all’Europa. Robson ha dimostrato tutto il suo straordinario talento fin dagli esordi, tanto che il suo primo disco, ‘For Those Who Need The Blues’ (2016), è uscito per la V2 Records, l’etichetta di Mumford & Sons e Adele. Il suo blues elettrico urbano, suonato con uno stile potente e selvaggio, ha conquistato tanti palch nei tour e in jam session. Qualche nome? Mud Morganfield, Steve Cropper, Animals, Joe Louis Walker, Billy Branch, Charlie Musselwhite e Buddy Guy

r. m.