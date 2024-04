Bocchini, spot a SkyAlps: "Voli eccellenti"

"Finalmente una compagnia affidabile per i voli di continuità dall’aeroporto internazionale Raffaele Sanzio di Ancona. Aeromobili nuovi, voli in orario, servizio a bordo eccellente". Pierluigi Bocchini, presidente di Confindustria Ancona è appena sceso dal suo aereo per Milano, andata e ritorno in meno di 24 ore. Un servizio che definisce impeccabile ma che è ancora poco sfruttato e per questo andrebbe promosso e pubblicizzato.

Da qui la foto che il presidente di Confindustria Ancona si è fatto scattare mentre saliva sul velivolo Skyalps.

Uno scatto poi lanciato in rete sui social.

"Ora occorre promuoverli questi voli di continuità – aggiunge Bocchini - perché i danni d’immagine di 6 mesi di disastri non si cancellano in un giorno e questi voli per il sistema Regione Marche sono indispensabili. Nel volo di giovedì pomeriggio on partenza alle 16 eravamo solo in quattro in quello di stamattina (ieri, ndr) con partenza alle 10 da Linate direzione Falconara cinque.

Per questo dobbiamo promuovere questa opportunità. Ho impiegato un’ora esatta da Falconara a Milano Linate e poi con quattro fermate di metropolitana sei a San Babila, centro di Milano. Davvero un tempo ridotto rispetto alla ferrovia e il costo che ho sostenuto sono 160 euro complessivi andata e ritorno". C’è però da fare i conti con l’attesa in aeroporto. "A Falconara – spiega – basta presentarsi anche solo un’ora prima, a Linate 90 minuti". Dunque in tre ore e mezzo complessivamente da Ancona si raggiunge il capoluogo lombardo. "La presenza oggi di pochi passeggeri – spiega ancora l’imprenditore jesino Pierluigi Bocchini che si trova spesso a viaggiare per lavoro e non solo – non dipende da una mancanza della domanda ma dal fatto che paghiamo per le difficoltà del più o meno recente passato, ma è bene spiegare a tutti che questo è un servizio eccellente per non dire perfetto di cui possono usufruire tutti i marchigiani e non solo".

Dal primo aprile si è aperta una nuova pagina per i voli di continuità territoriale su Ancona: la compagnia aerea SkyAlps è subentrata ad Aeroitalia aggiudicandosi il bando per i voli di continuità dall’aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona. Ad oggi e fino a metà maggio garantirà un volo al giorno per Roma, due voli al giorno per Milano dal lunedì al venerdì e un volo al giorno nei weekend e due voli a settimana per Napoli. La compagnia aerea con base a Bolzano che ha posizionato un aeromobile sullo scalo dorico, considera "l’efficienza e l’ospitalità i propri fattori distintivi concentrandosi sulla massima qualità e sul comfort".

Sara Ferreri