Boom di rilasci nuove aperture straordinarie

Sono in costante aumento le istanze di rilascio dei passaporti da parte dei cittadini di Ancona e della provincia e nei mesi di gennaio e febbraio la Questura ha emesso oltre 2700 titoli di Polizia mentre i Commissariati di P.S. della Provincia oltre 1500.

Per tali ragioni il Questore di Ancona dr. Cesare Capocasa ha disposto l’apertura ulteriore dello sportello passaporti nel pomeriggio di ogni lunedì e giovedì (con orario 14,30 - 16,30), mentre il giovedì mattina proseguirà l’apertura straordinaria libera, senza prenotazione in agenda, per cui gli orari di apertura dello sportello Passaporti, a partire

dalla prossima settimana, saranno i seguenti: lunedì mattina (09 -13) e pomeriggio (14,30-16,30) con prenotazione tramite “agenda on line” (135 posti); martedì mattina (09 -13) con prenotazione tramite “agenda on line” (90 posti);  mercoledì mattina (09-13) e pomeriggio (14,30-16,30) con prenotazione tramite “agenda on line” (135 posti); giovedì apertura straordinaria mattina (09-13) con accesso libero senza prenotazione in “agenda on line” e pomeriggio (14,30-16,30) con “agenda on line” (45 posti); venerdì mattina (09-13) con prenotazione tramite “agenda on line” (90 posti); sabato solo ritiro dei passaporti (09-13). Il Questore di Ancona ha inoltre invitato i signori dirigenti dei Commissariati P.S. della provincia ad effettuare, nel mese di marzo, due open day, con accesso libero e senza prenotazione in agenda on line, dalle 8.30 alle 13.30, nelle seguenti date: Commissariati Ps di Jesi, Osimo e Senigallia: 09 e 23 marzo 2024; Commissariato Ps di Fabriano 16 e 23 marzo 2024

Si ricorda che è sempre garantita la procedura di urgenza (per motivi di salute, lavoro, studio e turismo).