"Borse lavoro", via alle domande

Si apre la prima finestra di domanda per il programma "Borse lavoro" 2024. Questa iniziativa, che fa parte del Pr Marche FSE+ 2021-2027 e vanta un fondo sostanziale di 13,4 milioni di euro, mira a rivitalizzare il mercato del lavoro offrendo una risorsa vitale ai disoccupati. Come spiegano i consiglieri Regionali di Forza Italia Jessica Marcozzi e Gianluca Pasqui, gli obiettivi dell’iniziativa sono "finalizzati a fornire strumenti di politiche attive a sostegno dell’occupazione inclusa una formazione sul lavoro come base per migliorare l’accesso al mercato". In linea con la pianificazione europea e nazionale, l’iniziativa 2024 continuerà a potenziare gli adulti disoccupati attraverso lo sviluppo di competenze e la riqualificazione professionale. I centri per l’impiego giocheranno un ruolo chiave nella definizione, assegnazione e realizzazione di questi progetti di ‘Borse lavoro’. Il budget del 2024 per questa iniziativa è di 5,7 milioni di euro, distribuito in due fasi. La prima fase, già in corso con un budget di 3,7 milioni di euro, si chiuderà il 7 marzo 2024. La seconda fase, con 2 milioni di euro, si svolgerà dal primo settembre al 31 ottobre 2024. I candidati idonei devono essere residenti nelle Marche, avere un’età compresa tra 18 e 65 anni, aver completato gli obblighi formativi, essere disoccupati, aver firmato un Patto di Servizio per il lavoro con un Centro per l’Impiego locale e non aver partecipazione a programmi simili negli ultimi 24 mesi. Le "Borse lavoro" avranno una durata di otto mesi e ogni partecipante riceverà un totale di 6.400 euro.