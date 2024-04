Boscaglia: "Vittoria dedicata a Ciro e a tutti i tifosi"

Vittoria sofferta ma meritata, per l’Ancona, che grazie ai tre punti contro il Sestri può continuare a sperare nella salvezza diretta: "Abbiamo subito gol per un infortunio dettato dal campo, purtroppo – spiega il tecnico dorico Roberto Boscaglia nel dopo partita –. La squadra a parte questo episodio ha giocato, ha creato, tante volte nei pressi dell’area di rigore avversaria, tante situazioni che si potevano trasformare in gol. Avevamo preparato questo tipo di partita ma avevamo anche un piano B, loro nella ripresa hanno riportato la squadra alla vecchia maniera, su cui avevamo preparato la partita, e dopo primi minuti abbiamo fatto una grande partita. Poi ci sta che gli avversari siano bravi e ti possano punire in ogni momento. Noi abbiamo subito l’occasione del salvataggio sulla linea e la traversa sul tiro da lontano, i ragazzi sono stati bravi ma anche intelligenti, hanno fatto quello che abbiamo chiesto, si sono aiutati, e poi una volta in vantaggio hanno gestito da grande squadra". La squadra stavolta non ha sofferto, ha reagito, ha trovato il pari, e una volta in vantaggio ha saputo giocare con la testa: "Ho fatto i complimenti ai ragazzi per questo – prosegue Boscaglia –. In vantaggio 3-1 ci siamo messi a tre, dietro, e abbiamo sofferto davvero poco e avremmo potuto anche fare il quarto gol con Energe, nel finale". Importante il cambio del modulo apportato da Boscaglia: "Avevamo fatto bene anche con la Spal e a Pontedera, ma dovevamo fare altro, intervenire in area di rigore. I ragazzi l’hanno recepito e l’hanno fatto benissimo, era quello l’obiettivo, portare Saco in area ma anche Basso e Prezioso nei pressi, con gli esterni che dovevano lavorare. Complimenti ai ragazzi, non è facile cambiare nel giro di una settimana". Due dediche: "Ho saputo della scomparsa di uno dei tifosi, io e tutta la squadra dedichiamo la vittoria al tifoso Ciro e a tutti i nostri sostenitori". Spagnoli ha invece dedicato il suo gol al nonno, scomparso l’altra notte.

g.p.