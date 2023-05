Botte da uno sconosciuto Scappa, ferito

Un giovane di 34 anni è rimasto ferito sabato notte in via San Cataldo, zona Capodimonte. Per scappare a una persona a suo dire sconosciuta che voleva picchiarlo per motivi su cui stanno indagando i carabinieri in queste ore, l’uomo di origini tunisine avrebbe svalcato un muretto di tre o quattro metri, procurandosi delle ferite. E’ stato dato l’allarme al 112. Sul posto un’ambulanza della Croce Gialla e una gazzella dei carabinieri del Norm che hanno raccolto la testimonianza del giovane nordafricano. Le condizioni del 34enne non sono gravi.

Intanto un’altra nottata di bagordi si è consumata a ridosso delle scuole Faiani e di via Oberdan dove sono state rinvenute ieri mattina bottiglie di birra spaccate, macchie di sangue a terra, rifiuti (nella foto). Una situazione sempre più al limite.