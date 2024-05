Bragaglio ai tifosi:: "Il sogno continua"

Ore 20.45, per la Pallacanestro Brescia inizia la serie playoff più attesa di sempre. Mai la squadra del Cidneo si è sentita così vicino all’Olimpia Milano. Sicuramente ben più di sei anni fa, quando dopo il successo del Forum arrivarono tre sconfitte in fila. Che sia fiducia ben riposta, o eccessiva sicurezza, lo dirà il tempo.

Lo diranno i prossimi giorni. Intanto, Graziella Bragaglio, raggiante, si gode la vigila: "Una partita che tutta la città sente e tutti gli appassionati sentono, c’è la corsa al biglietto e questo ci riempie di grande gioia dopo un anno di lavoro intero. Io immagino l’emozione che regna nella squadra e nel cuore di Alessandro (Magro, ndr) perchè è veramente qualcosa di unico e importante. Con la testa ragioni e prepari la partita ma poi c’è anche l’aspetto legato al cuore".

Il coach toscano, dal canto suo, non si nasconde di certo: "Siamo partiti con grandi ambizioni all’inizio di questo nuovo progetto e mi sento oggettivamente fortunato se ripenso alla stagione di 3 anni fa e di essere stato investito di questa grande possibilità e responsabilità per cercare di riportare la Pallacanestro Brescia nel posto dove vorremmo sempre vederla ovvero ad avere l’ambizione di poter competere con le grandi".

E’ il momento di raccogliere: "Alla fine del terzo anno dove ci sono stati modi di celebrare altre vittorie e momenti molti importanti ed esaltanti ma anche delle delusioni che ci hanno lasciato con l’amaro in bocca. Siamo qua anziché in vacanza dal 7 maggio come l’anno scorso, ad avere avuto la possibilità di fare una prima serie convincente contro Pistoia, che ci ha sicuramente dato molta fiducia. Ora la grande soddisfazione di affrontare nella loro casa la squadra più forte che c’è in Italia".

Il bilancio della stagione dice 1-1, rispetto all’ultimo confronto ci saranno Semaj Christon da una parte e Nikola Mirotic dall’altr: "I risultati ottenuti finora ci danno la spinta di andare a Milano non da soli, ma spinti e supportati da una città intera e abbiamo la voglia di essere veramente leggeri, sapendo che abbiamo dei punti di forza e abbiamo anche i nostri difetti come ogni squadra. Vogliamo andare a Milano con la voglia di giocare la nostra pallacanestro per vedere appunto se contro i campioni d’Italia se riusciremo a fare quello che abbiamo sempre fatto".

Restano dubbi su questa prima sfida. CJ Massinburg ha iniziato ad allenarsi con la squadra solo giovedì dopo il problema emerso nei quarti di finale con Pistoia. La caviglia può essere il freno di un giocatore che va in campo per punire la lenta transizione difensiva milanese. Sarà nei 12 certamente, ma è da vedere con che minutaggio, John Petrucelli. L’italoamericano non ha visto il campo nella seriue con Pistoia, la sua difesa su Shields in staffetta con Burnell può essere una delle chiavi della serie. Brescia può davvero sognare? La prima risposta arriverà questa sera dall’Unipol Forum d’Assago.