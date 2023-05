"Branchie" al Mercato delle Erbe, il festival del fumetto per respirare

Ad Ancona non si fa mai niente? Mancano le novità? Ecco allora un nuovo festival, ospitato in una location ‘speciale’. Il titolo è "Branchie", proprio a evocare la voglia di "respirare aria nuova", e i protagonisti sono il fumetto, l’illustrazione e l’editoria indipendente. Sabato e domenica (ore 11-22) il Mercato delle Erbe si trasformerà in uno spazio creativo che avrà come cuore pulsante una mostra mercato con decine di fumettisti, illustratori e editori marchigiani, affiancata da laboratori, incontri, presentazioni di libri, musica, cibo e bevande.

Ideazione e direzione artistica sono della grafica e illustratrice Micol Mancini, la donna del gabbiano. "Il gabbiano anconetano", s’intende, volatile cult che solca i nostri cieli spargendo a piene mani, o meglio a piene ali, caustici commenti su quello strano essere che è il cittadino dorico. Al mercato ci sarà anche lui, naturalmente, ormai un ‘brand’ che potrebbe far da modello per alcuni dei giovani partecipanti al festival. Dove, spiegano Mancini e la sua squadra (il grafico Omar Marcelli, Irene Carloni, social media manager, e Christian Manganelli, sviluppatore del sito www.branchiefestival.it), il mainstream è bandito. Ciò non toglie che si vedranno figure come Roberto Farina, che sabato (ore 18) presenterà il suo "I dolori del giovane Paz", dedicato al grande Andrea Pazienza, o come Michael Rocchetti, che domenica (stessa ora) presenterà l’opera omnia de ‘Gli Scarabocchi di Maicol&Mirco’, serie di vignette diventata famosa sul web. Due i laboratori (già sold-out): "Il Leporello Cartonato" con la Legatoria DiY, a cura di Stefania Giuliani di Librare, e "Fanzine Diy", con l’autore di fumetti Dr. Fumo. Domenica alle 17 Luca Bontempi e Nicola Gobbi, curatori della collana Argo Fumetti, parleranno di cosa significa essere editori locali indipendenti. Finale (ore 21) in musica con i live di Scoposki, sabato, e di And the Bear, domenica. Due esercizi commerciali e il Raval offriranno buon cibo locale e bevande. Il festival è realizzato insieme a Comune e Cna, con il sostegno di Polo 9.

Micol Mancini spiega che "da tempo pensavo di fare qualcosa di simile a quello che vedevo in altre città. L’obiettivo è permettere agli artisti di farsi conoscere, e di attrarre appassionati e curiosi. Ancona ha bisogno di respirare un po’".

Raffaele Giorgetti, presidente Cna Ancona, parla di "soddisfazione enorme nel valorizzare giovani talenti che vogliono fare della propria passione un mestiere". Appuntamento, dunque, al Mercato delle Erbe con la prima edizione del festival "Branchie"

Raimondo Montesi