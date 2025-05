Brumotti apre gli eventi e lancia la città

Cartellone degli eventi estivi, si parte da Brumotti, il conduttore televisivo e campione di bike trial sarà a Senigallia con il suo show il 14 e 15 giugno. Uno show e una passeggiata per promuovere la spiaggia di velluto, è così che la Giunta Olivetti ha deciso di lanciare la stagione estiva che sarà ricca di eventi. Brumotti si esibirà alle 18 in piazza Garibaldi insieme alla sua crew di bike trial, uno spettacolo singolare che per la prima volta fa tappa in città.

Sarà il biker ad esplorare il 15 giugno ogni angolo di Senigallia ed il suo territorio, in sella alla sua bicicletta, un modo per lanciare non solo la stagione estiva, ma anche il cicloturismo, settore su cui l’Amministrazione punta da sempre.

Dal 20 al 22 giugno la città si trasforma in un palcoscenico vibrante e coinvolgente con l’Adriatic Tattoo Festival, un evento unico nel suo genere, volto alla celebrazione dell’arte del tatuaggio e della cultura sportiva. E dall’ultimo week-end di giugno va in scena la musica con l’Rds Summer Festival che il 27 e 28 gigno vedrà protagoniste sul palco di piazza Garibaldi Alessandra Amoroso e Serena Brancale, ma altri quattro cantanti saranno svelati a pochi giorni dall’evento.

Dal 2 al 4 luglio sempre piazza Garibaldi farà da cornice al Senigallia Jazz Festival, in cui si esibiranno Amii Stewart, Noa ed Incognito. Il 5 luglio spazio alla comicità e al divertimento con lo spettacolo di Enrico Brignano mentre il 6 luglio sarà invece la volta degli Skunk Anansie e a chiudere la lunga lista dei concerti sarà il 7 luglio Bresh.

Dal centro storico al lungomare dove dal 4 al 6 luglio, nel tratto di spiaggia libera all’altezza di Cesanella saranno allestiti i campi per ospitare la Bobo Summer Cup Padel, un evento che porterà a Senigallia tantissimi campioni che nei primi anni 2000 hanno solcato i campi di Serie A. Il tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli sarà protagonista anche dal 12 al 20 luglio con il 105XMasters, il festival degli sport estremi che dal tardo pomeriggio lascerà spazio alla musica e agli speaker di Radio105. Non mancheranno i tradizionali appuntamenti come la Notte della Rotonda, lo spettacolo in piazzale della Libertà per celebrare il gioiello sospeso tra cielo e mare, che, come ogni anno sarà ricco di ospiti. Ma c’è attesa anche per la 25esimo edizione del Summer Jamboree, in programma dall’1 al 10 agosto, pronto a coinvolgere, come da tradizione, l’intera città.