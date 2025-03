"Brutta gente solo di notte"

Taniya Gamage è la titolare del ristorante Rice & Curry, specialità singalesi servite nel locale che si trova sotto agli Archi, il primo lato Porta Pia. Taniya conosce e apprezza il quartiere, a parte il problema che ha avuto con qualche frequentatore della zona a notte fonda, specialmente nel weekend: "Alla sera non mi piace quando la gente crea confusione e mette in pericolo la clientela, i clandestini vengono a fare casino, entrano, chiedono da bere, cose del genere. Creano situazioni di pericolo, ma l’unico problema di questa zona è questo, perché per il resto va tutto bene, sono qui ad Ancona da ventidue anni, qui abbiamo aperto nel 2011 e siamo contenti, noi come la nostra clientela. Ad Ancona si sta bene e agli Archi pure. L’unico problema ce l’abbiamo di notte".