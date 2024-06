"Buche sulle strade, solo birilli per segnalare"

"Le buche sulle nostre strade, disseminate in ogni luogo, non vengono quasi più riparate ma, al massimo, con una pratica ormai consolidata, vengono segnalate con dei birilli collocati a tempo indeterminato". La denuncia arriva dal consigliere comunale Pino Pariano che spiega: "Ho monitorato diverse di queste segnalazioni verificando che la maggior parte vengono lasciate sul posto anche per diversi mesi, creando difficoltà al traffico veicolare. Alcune protezioni addirittura crollano rimanendo distrutte per terra, nell’indifferenza generale di chi è preposto ai controlli e rendendo pericolose le buche sottostanti per gli automobilisti". La situazione del manto stradale della città e delle sue frazioni da tempo è nel mirino di tanti. La settimana scorsa il consiglio comunale di Fabriano ha approvato all’unanimità la terza variazione di bilancio dell’anno in corso per un importo di circa 700mila euro per spese di investimento e di 190mila per spese correnti. La parte di spesa corrente riguarda diversi interventi tra cui la manutenzione delle strade con 30mila euro in più.