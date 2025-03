Bus e controlli: 233 multe in una settimana

Stretta agli ‘scrocconi’, controlli a tappeto per il trasporto urbano per la Società Bucci di Senigallia. "Da luglio scorso abbiamo intensificato i controlli - spiega Antonio Accili, responsabile di Bucci Senigallia - perchè avevamo notato un alto tasso di evasione. Controlli che vengono fatti periodicamente e che in questi giorni hanno evidenziato un alto numero di irregolarità".

Sono state 233 le sanzioni emesse in una sola settimana: mercoledì scorso sono state effettuate 85 multe, mentre nella giornata di giovedì quele emesse sono state 83 e 65 nella giornata di venerdì.

"Si tratta di numeri ancora significativi che penalizzano chi usufruisce onestamente del servizio – spiegano dall’azienda –. Mettere il luce le evasioni serve infatti per migliorare i mezzi e potenziare le linee. I controlli non sono gestiti direttamente dalla ditta di trasporti, ma da una società di sicurezza esterna che collabora con il consorzio Atma e continueranno per arginare il fenomeno dell’evasione. Ci tengo a ringraziare anche le forze di polizia che in alcuni casi vengono allertate per controlli a bordo dei mezzi nei casi in cui qualcuno si rifiuti di dare i documenti". Come ogni anno le corse subiranno una variazione nel periodo estivo, con un aumento dei mezzi nel percorso che comprende sia il lungomare di levante che quello di ponente, soddisfando così le esigenze di molti turisti che, una volta arrivati in città, vogliono ‘dimenticarsi’ dell’auto.