Bus navetta: tutti gli orari

Oggi alla kermesse sono attese ancora più persone rispetto a ieri. Utilissimi saranno quindi i bus speciali che uniranno la stazione al Palaprometeo, e i treni che si fermeranno nella stazione di Ancona Stadio. I bus partiranno da piazza Rosselli (lato alberghi) dalle 9 alle 18.45 (uno ogni 35 minuti) e faranno tappa in piazza Ugo Bassi e a Tavernelle. Percorso inverso per il ritorno, con partenze dal palasport alle ore 9.15, 9.50, 10.25, 11, 11.35, 12.10, 12.45, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30, 16.05, 16.40, 17.15, 17.50, 18.25 e 19. Per il dettaglio di orari e percorsi delle navette e dei treni: www.comuneancona.it/wp-content/uploads/2024/03/Ancona-ComicsGames.pdf.