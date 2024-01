"Bussola digitale". Oggi l’incontro nella sala consiliare dell’Unione montana

Spid e cie, le nuove identità digitali: se ne parlerà oggi alle 10 nella sala consiliare dell’Unione montana dell’Esino-Frasassi. L’incontro rientra nell’ambito del progetto "Bussola digitale: Orientiamo le Marche", attuato dalla Regione in virtù di un finanziamento del Pnrr di 3,2 milioni, che ha permesso di attivare 74 sportelli in tutte le Marche, due a Fabriano, a cui i cittadini possono rivolgersi per chiedere aiuto nell’accesso ai servizi online. Info e prenotazioni: www.bussoladigitale.regione.marche.it.