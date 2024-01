Bypass ferroviario, chiusa via delle Caserme

Via delle Caserme, da lunedì sarà chiuso al traffico il tratto di strada tra le vie del Conventino e Castellaraccia, un provvedimento necessario ai lavori di realizzazione del bypass ferroviario. Viva Servizi, infatti, dovrà eliminare le interferenze delle condotte idriche e fognarie con il nuovo tracciato. Sarà realizzata una nuova infrastruttura lungo la via, che sarà collegata con il depuratore Vallechiara. La durata del cantiere è stimata in circa tre mesi. Durante l’esecuzione dei lavori i veicoli provenienti da via dell’Aeroporto e diretti alla Statale Adriatica saranno deviati in via del Conventino. I mezzi con un carico maggiore di 3,5 tonnellate dovranno imboccare lo svincolo della Statale 16 a Case Unrra. Per chi transiterà dalla Vallesina e non dovrà fermarsi a Falconara, il consiglio di imboccare la Statale 76 fino allo svincolo per la Ss16. Saranno installati segnali con i percorsi consentiti. I veicoli che dovranno invece raggiungere attività e abitazioni nel tratto senza sbocco di via Castellaraccia che inizia in via delle Caserme, dovranno passare per la Statale (via Flaminia per chi proviene da sud) e svoltare in via delle Caserme all’altezza dell’ex caserma Saracini.