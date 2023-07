Caldo, sfiorati i quaranta gradi Malori e preoccupazione per gli anziani

Caldo record in città, giornata da bollino rosso ieri: sfiorati i quaranta gradi centigradi.

Non sono mancati i malori e c’è chi chiede più spazi per gli anziani.

"Il grande caldo che è arrivato e peggiorerà ancora – rimarca dall’opposizione il consigliere Pino Pariano - risulta essere insopportabile per molti. In particolare gli anziani e le persone fragili rischiano di incorrere in grandi disagi provocati dalle alte temperature stagionali. Per le tantissime persone che non riusciranno o non potranno rimanere nella propria abitazione, magari non climatizzata visti gli eccessivi costi, ho chiesto all’amministrazione comunale – spiega - se ha intenzione predisporre per i mesi di luglio e agosto degli spazi refrigerati dove poter accogliere gli anziani e le persone fragili. Aiutiamo chi ha bisogno - esorta il consigliere di opposizione - e diamo una dimostrazione in questo modo di grande civiltà e sensibilità sociale".

La raccomandazione specie per anziani e bambini e di non uscire nelle ore più calde e bere molta acqua per evitare la disidratazione. Nelle Marche, secondo il bollettino sulle ondate di calore diramato dalla Protezione civile regionale, la città più calda ieri sarebbe stata Fabriano con 37 gradi, seguita da Macerata con 36 gradi e 39 percepiti. Ad Ancona la colonnina di mercurio ha toccato i 33 gradi, mentre è salita a 38 gradi la temperatura percepita.