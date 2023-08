"Cambia la viabilità a Jesi: inversione di via Zara"

Nuovo cambio di viabilità in città. Ad annunciarlo, è lìamministrazione comunale.

Il Comune di Jesi, ieri, ha infatti comunicato, tramite i vari canali social, l’inversione dell’attuale senso di marcia nel tratto di via Zara, a senso unico, che da via Roma passa davanti alla parrocchia Madonna del Divino Amore e raggiunge quindi la rotatoria di viale Gallodoro, in via Valche, all’altezza del parco commerciale Arcobaleno.

"Per migliorare la viabilità – hanno spiegato dagli uffici comunali – da oggi è stata predisposta l’inversione del senso di marcia nella strada, che sarà percorribile da via Gallodoro verso via Roma".

Una novità che era stata chiesta già in passato da alcuni residenti. Nei mesi scorsi altre modifiche alla viabilità sono state introdotte dopo un confronto con i residenti e in particolare tre strade in zona Colli, vale a dire un tratto di Via Libero Leonardi, la stessa Via Honorati e via Cingolani.

Ma anche via Augusto Elia, via De Bosis e le due traverse di Via Lorenzo Lotto. via Fratelli Zuccari e via Lapis.