Cambio a sorpresa. Il prefetto Darco Pellos si trasferisce a Venezia. Arriva Saverio Ordine

Prepara le valige il prefetto Darco Pellos che lascerà Ancona per andare alla prefettura di Venezia. Il nuovo incarico, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, è stato deciso ieri dal Consiglio dei ministri, nella riunione che si è tenuta sempre ieri. Al suo posto arriverà Saverio Ordine. Le date del nuovo insediamento non sono state ancora rese note ma sarà questione di settimane. Darco Pellos, 63 anni, urbinate d’adozione, ex direttore centrale per le risorse umane del dipartimento dei vigili del fuoco, si era insediato alla prefettura di Ancona a maggio del 2021, subentrando ad Antonio D’Acunto dopo una reggenza di tre anni. Nella sua carriera ha ricoperto numerosi incarichi tra i quali il ruolo di vice prefetto vicario di Milano, di Forlì, di Belluno, di prefetto di Trapani e poi di direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento dei vigili del fuoco. Tra le prime questioni si era trovato a fronteggiare c’erano state quelle delle baby gang per una prevenzione della violenza in particolare rispetto alle bande giovanili e in seguito il problema degli immigrati, i richiedenti asilo spesso trovati a dormire nelle scuole abbandonate, vicino alla questura e al Passetto.

Chi lo sostituirà è originario di Napoli, ha 64 anni, laureato in Giurisprudenza alla Sapienza di Roma con 110 e lode. Saverio Ordine è funzionario della carriera prefettizia dal 1987 e riveste la qualifica di prefetto dal 2010. Attualmente era presidente della Commissione Nazionale per il diritto di asilo. I principali incarichi funzionali lo hanno visto in servizio al Ministero dell’Interno - Direzione Generale della Protezione Civile e dei Servizi Antincendi, poi al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ricoprendo, tra gli altri, gli incarichi di responsabile delle relazioni sindacali con le organizzazioni di categoria del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, di dirigente in posizione di staff-responsabile del progetto di riordino presso l’Ufficio coordinamento e relazioni esterne. Ha svolto l’incarico di Capo della Segreteria del sottosegretario di Stato all’Interno, Nitto Francesco Palma. E’ stato commissario straordinario del Comune di Limbadi, prefetto di Arezzo fino al 2015. Ha diretto il Centro Operativo Misto di Protezione Civile di Ivrea a seguito dell’alluvione dell’ottobre del 2000, conseguendo nell’occasione la benemerenza del Dipartimento della Protezione Civile per l’attività prestata. Ha preso parte alle operazioni di soccorso connesse al terremoto del Molise dell’ottobre-novembre 2002.